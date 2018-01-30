Наличный доллар во вторник в обменниках потеряла 20 копеек

Наличный евро понизился на 45 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,20 гривен, а евро можно купить по 35,04 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,50- 28,01, продажи 28,02-28,59 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,8534, продажи - 28,2084 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 33,87-34,70, продажи – 34,70-35,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 34,3208, продажи - 35,0405 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,900, продажи – 4,900-5,500 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,592, продажи 5,076 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 29 января 2018 года, наличный доллар потерял 29 копеек. Наличный евро упал на 42 копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,40 гривен, а евро можно было купить по 35,49 гривен.