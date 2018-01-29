Украина получит 1,9 млрд долларов в течение года

Отмечается, в данный момент активное взаимодействие с МВФ и другими международными партнерами остается ключевым для обслуживания госдолга нашей страны.

При этом выдвижение Якова Смолия на пост председателя Национального банка Украины должно снизить неопределенность относительно устойчивости и независимости регулятора.

В свою очередь аналити агенства уверяют, что повышение Нацбанком учетной ставки свидетельствует о том, что регулятор по-прежнему сосредоточен на устойчивом снижении инфляции в рамках запланированного перехода к таргетированию инфляции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", очередной транш от Международного валютного фонда Украина ожидает к апрелю. Сумма, которую должна получить страны составит 17,5 миллиардов долларов. Украина выполнила 80% своих обязательств перед Фондом.

