18:13 29.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина получит 1,9 млрд долларов в течение года

Эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings ожидают, что МВФ предоставит новый транш для Украины в размере 1,9 млрд долларов уже в 2018 году.

Украина получит 1,9 млрд долларов в течение года

Отмечается, в данный момент активное взаимодействие с МВФ и другими международными партнерами остается ключевым для обслуживания госдолга нашей страны.

При этом выдвижение Якова Смолия на пост председателя Национального банка Украины должно снизить неопределенность относительно устойчивости и независимости регулятора.

В свою очередь аналити агенства уверяют, что повышение Нацбанком учетной ставки свидетельствует о том, что регулятор по-прежнему сосредоточен на устойчивом снижении инфляции в рамках запланированного перехода к таргетированию инфляции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", очередной  транш от Международного валютного фонда Украина ожидает к апрелю. Сумма, которую должна получить страны составит 17,5 миллиардов долларов. Украина выполнила 80% своих обязательств перед Фондом.
 

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