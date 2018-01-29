ОПЗ приступил к возобновлению производства

Сегодня произвели запуск. "Всеукраинская Энерго Компания" выполнила свои обязательства по поставке газа для запуска и сделала предоплату за работу завода по переработке. Об этом сообщил на своей страничке Facebook первый заместитель главы правления предприятия Николай Щуриков.

По его словам, планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида. Основные обязательства "давальца" единоразово обеспечить до трех миллионов кубических метров газа для запуска производства и ежемесячно до 60 миллионов кубометров газа как давальческого сырья, - пояснил он.

Напомним, при попытке запуска в конце октября – начале ноября 2017 года ОПЗ столкнулся с техническими проблемами. Тогда партнером ОПЗ по давальческой переработке выступала группа "ЭРУ".

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