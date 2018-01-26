По словам специалистов, новой системой под названием "индекс инклюзивного развития" предусмотрено информировать общество и помогать устойчивому и инклюзивному экономическому развитию.

В таком случае при формировании уровня индекса будет учитываться не только ВВП, но и еще 11 параметров. Таким образом, это позволит более объективно отражать реальную экономическую ситуацию в стране.

Известно, что в индексе всего 12 показателей, которые разделены на три группы. А именно рост и развитие, что включает ВВП на душу населения. Инклюзивность, это коэффициент расслоения общества по доходам и уровню бедности, коэффициент расслоения общества по распределению богатства. Преемственность поколений и устойчивость развития, что значит скорректированные чистые сбережения и коэффициент демографической нагрузки.

Из всех этих показателей складываются сначала групповые индексы, а потом получается итоговый - их среднее арифметическое.

Отмечается, что аналитики сделали первые подсчеты, в соответствии с новой системой оценки. В результате, лидером по темпам экономического развития остаются Норвегия, Люксембург и Швейцария.

Кроме того, новая система определила довольно неожиданных лидеров среди развивающихся стран. Так, Азербайджан, занимающий 26 позицию по уровню ВВП, занял третье место по инклюзивности. Америка находится на 23-м месте из 30 по инклюзивности среди развитых стран.

Такой результат объясняется короткой продолжительностью жизни, высокой бедностью, очень высокой степенью неравенства и размером госдолга. Вообщем-то, новый индекс нужен, чтобы показать, как обманчиво может выглядеть успех, измеряемый только по производственной мощности государства.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Укрианы Петр Порошенко хочет создать новую "коалицию" в результате постоянной агрессии от российского государства. Такое заявление лидер страны сделал в рамках выступления на экономическом форуме Давосе.