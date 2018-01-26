Доллар в обменниках понизился до 28,69 гривны

Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,69 гривен, а евро можно купить по 35,91 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,97- 28,50, продажи 28,55-28,95 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,4339, продажи - 28,6935 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 34,45-35,50, продажи - 35,45-36,13 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 35,1240, продажи - 35,9127 гривен за евро. Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 5,050, продажи - 5,000-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,616, продажи 5,148 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 25 января 2018 года, наличный доллар потерял семь копеек. Наличные евро набрал 22 копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,85 гривен, а евро можно было купить по 35,87 гривен.