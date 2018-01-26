НБУ упростил бизнесу условия продажи валюты

Соответствующее решение утверждено постановлением "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" №7 от 25 января 2018 года. Документ вступает в силу 27 января 2018 года.

Как сказано в сообщении, опубликованном на веб-сайте регулятора, документом определяется право клиента подавать заявление о продаже иностранной валюты в любой уполномоченный банк по собственному выбору.

При этом в НБУ уточнили сроки продажи банком иностранной валюты клиентов. Как и ранее, уполномоченный банк обязан по поручению клиента осуществлять продажу его собственных средств в иностранной валюте не позднее, чем за пять рабочих дней, начиная со дня списания этих средств с текущего счета клиента, открытого в этом банке.

По мнению Нацбанка, такие меры позволят бизнесу получить более широкие возможности для выбора оптимального курса продажи валюты.

При этом Нацбанк отмечает, что указанные шаги не будут иметь существенного влияния на состояние валютного рынка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 25 января, Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 16% годовых. По мнению регулятора, такая жесткая монетарная политика будет только способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.