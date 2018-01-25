11:15 25.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent подорожала до 71 доллара за баррель впервые с декабря 2014 года

Фьючерсы североморской нефти марки Brent сегодня утром, 25 января 2018 года, превысила отметку в 71 доллар за баррель впервые с декабря 2014 года. 

Нефть Brent подорожала до 71 доллара за баррель впервые с декабря 2014 года

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 08:19 цена нефти Brent находилась на уровне 71,01 доллара за баррель. Однако на торгах в предыдущий день их цена поднялась на 0,57 доллара (0,81%) и составила 70,53 доллара за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 1,07 млн баррелей. Снижение фиксируется десятую неделю подряд.

Стоит добавить, что таких низких показателей не было с февраля 2015 года. В ответ на это аналитики управления энергетической информацией США отмечают, что сокращение запасов происходит на фоне глобального экономического роста, который должен подстегнуть спрос на нефть.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Венесуэле впервые более чем за 60 лет своей работы остановился крупнейший нефтяной завод Amuay.

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