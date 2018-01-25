Банкнотно-монетный двор получил нового директора

Им стал Владимир Баглай. Как сообщает в четверг, 25 января, пресс-служба НБУ, которая цитирует словам исполняющего обязанности главы Нацбанка Якова Смолия, основным направлением работы нового главы станет закрепление позиций Банкнотно-монетного двора на мировом рынке производства защищенной бумаги и денежных знаков.

В пресс-службе также напомнили что до назначения Баглай исполнял обязанности генерального директора Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины, а с октября 2015 года - работал первым заместителем руководителя этого предприятия. В целом он работает на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины с 2009 года, он имеет профильное образование, закончив Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" по специальности "Технология печатных изданий" в 2000 году.

Свободно владеет английским языком.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко определился с новым главой Национального банка. Глава государства внес в парламент проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с этой должности, а также проект о назначении Якова Смолия, который на данный момент исполняет обязанности главы НБУ. Оба проекта постановления №7500 и №7501 были зарегистрированы на сайте Верховной Рады 18 января.