Наличный доллар в среду понизился до 28,92 гривны

Наличный евро набрал девять копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 28,92 гривен, а евро можно купить по 35,65 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 28,00- 28,82, продажи 28,83-29,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,6951, продажи - 28,9216 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 34,40-35,39, продажи - 35,37-36,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 34,9704, продажи - 35,6472 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 5,020, продажи - 5,000-5,500 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 0,4590, продажи 0,5128 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 22 января 2018 года, наличный доллар поднялся на копейку. Наличный евро повысился на пять копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 28,94 гривен, а евро можно было купить по 35,56 гривен.