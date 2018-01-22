Brent торгуется выше 68 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, цена барреля нефти Brent находилась на уровне 68,78 долларов за баррель. В свою очередь, это на 0,19% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 63,51 доллара за баррель, прибавив 0,22%.

Кстати, по итогам прошлой недели нефть марки Brent подешевела примерно на 1,8%. Таким образом, это стало максимальным падением с начала октября 2017 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на сегодняшний день в мире добывается на 118 баррелей больше, чем в 2012 году. Кроме того, в мире наблюдается ситуация уменьшение добычи нефти в коммерческих целях, что дает возможность организации ОПЕК проводить программу по сокращению добычи сырья.