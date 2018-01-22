09:36 22.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Brent торгуется выше 68 долларов за баррель

В понедельник, 22 января, фьючерсы североморской нефти марки Brent находятся выше отметки в 68 долларов за баррель. 

Brent торгуется выше 68 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, цена барреля нефти Brent находилась на уровне 68,78 долларов за баррель. В свою очередь, это на 0,19% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 63,51 доллара за баррель, прибавив 0,22%.

Кстати, по итогам прошлой недели нефть марки Brent подешевела примерно на 1,8%. Таким образом, это стало максимальным падением с начала октября 2017 года. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на сегодняшний день в мире добывается на 118 баррелей больше, чем в 2012 году. Кроме того, в мире наблюдается ситуация уменьшение добычи нефти в коммерческих целях, что дает возможность организации ОПЕК проводить программу по сокращению добычи сырья.

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