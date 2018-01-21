Пенсионеры без страхового стажа будут до 2021 года получать соцпомощь

Согласно документу, пенсионерам, которые не сегодняшний день не имеют 15 лет страхового стажа, будут выплачивать социальную помощь до 2021 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в "Урядовом курьере". Как сказано в документе, временная государственная социальная помощь будет выплачивается с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Она будет назначаться неработающим лицам, достигшим установленного пенсионного возраста, имеющим страховой стаж не менее 15 лет, но не получившим права на пенсионную выплату - на период до приобретения права на пенсию по возрасту в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, - говорится в сообщении.

Назначение помощи осуществляется структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных, городских райгосадминистраций.

При этом такая помощь перечисляется каждые шесть месяцев с учетом изменений имущественного состояния человека и его среднемесячного совокупного дохода, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Гройсман пообещал повышение пенсии для украинцев с большим трудовым стажем, но низкой зарплатой в 2019 году.