16:13 21.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ будет работать над уменьшением курса гривны

Национальный банк Украины изменит систему расчета курса гривны. Об этом передает пресс-служба ведомства.

НБУ будет работать над уменьшением курса гривны

Постоянное перманентное повышение курса гривны вынуждает сотрудников НБУ перейти на новую систему расчета курс в отношении американского доллара. На данный момент формирование курса идет как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным всех своих операций по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском пространстве. 

Руководство ведомства начать начисление курс по реальным рыночным сделкам и с отсечением сделок с экстремальными параметрами с использованием торгово-информационных технологий. 

Напомним, что глава государства также внес проект о назначении на эту должность Якова Смолия, который на данный момент исполняет обязанности главы НБУ. Оба проекта постановления №7500 и №7501 были зарегистрированы на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось в "УРА-Информ", НБУ ожидает дальнейшей докапитализации госбанков.

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