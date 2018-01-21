НБУ будет работать над уменьшением курса гривны

Постоянное перманентное повышение курса гривны вынуждает сотрудников НБУ перейти на новую систему расчета курс в отношении американского доллара. На данный момент формирование курса идет как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным всех своих операций по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском пространстве.

Руководство ведомства начать начисление курс по реальным рыночным сделкам и с отсечением сделок с экстремальными параметрами с использованием торгово-информационных технологий.

Напомним, что глава государства также внес проект о назначении на эту должность Якова Смолия, который на данный момент исполняет обязанности главы НБУ. Оба проекта постановления №7500 и №7501 были зарегистрированы на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось в "УРА-Информ", НБУ ожидает дальнейшей докапитализации госбанков.