Нацбанк в четверг продолжил опускать курс гривны

Национальный банк Украины установил на четверг, 18 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2866,6132 грн;
100 евро - 3498,1281 грн;
10 российских рублей - 5,0654 грн.
При этом регулятор установил на 18 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1230.985054;
Серебро - 15.861376;
Платина - 916.568435;
Палладий - 1018.409387.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 17 января, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2865,2576 грн;
100 евро - 3504,2100 грн;
10 российских рублей - 5,0813 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых.
Как сказано сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора, такое решение правление центробанка приняло в четверг, 14 декабря, и оно вступило в силу 15 декабря 2017 года.