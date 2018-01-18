Нацбанк в четверг продолжил опускать курс гривны

100 долл - 2866,6132 грн;

100 евро - 3498,1281 грн;

10 российских рублей - 5,0654 грн.

При этом регулятор установил на 18 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1230.985054;

Серебро - 15.861376;

Платина - 916.568435;

Палладий - 1018.409387.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 17 января, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2865,2576 грн;

100 евро - 3504,2100 грн;

10 российских рублей - 5,0813 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых.

Как сказано сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора, такое решение правление центробанка приняло в четверг, 14 декабря, и оно вступило в силу 15 декабря 2017 года.