Вопрос о переначислении пенсий военным уже обсуждается в СНБО, - Гройман

Вопрос осовременивания пенсий для участников и служащих уже направлен на обсуждение о доработку в Совет национальной безопасности и обороны.
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, на заседании правительства.
По его словам, не стоит торопить события в реализации подобного проекта, необходим диалог и конструктивная критика. Согласно новому проекту закона о осовременивания пенсий военнослужащим, будет проведен перерасчет пенсий для 550 тыс человек. В итоге, обещает премьер-министр, военным пенсионерам стоит ожидать повышения выплат минимум на полторы тыс гривен. Увеличение выплат будет зависеть от стажа службы в рядах ВСУ.
Стоит четко понимать претензии и требование тех, на кого будет направлена эта реформа. Сам проект может заработать уже к середине 2018 года.
"Мы выйдем на совместное решение. Нужно завершать эту работу", - резюмирует глава правительства.
Как сообщалось в "УРА-Информ", перерасчет пенсий военнослужащих будет проведен с 1 января 2018 года, даже если закон будет принят позже.