18:52 17.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Вопрос о переначислении пенсий военным уже обсуждается в СНБО, - Гройман

 Вопрос осовременивания пенсий для участников и служащих уже направлен на обсуждение о доработку в Совет национальной безопасности и обороны.

Вопрос о переначислении пенсий военным уже обсуждается в СНБО, - Гройман

Об этом  сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, на заседании правительства.

По его словам, не стоит торопить события в реализации подобного проекта, необходим диалог и конструктивная критика. Согласно новому проекту закона о осовременивания пенсий военнослужащим, будет проведен перерасчет пенсий для 550 тыс человек. В итоге, обещает премьер-министр, военным пенсионерам стоит ожидать повышения выплат минимум на полторы тыс гривен. Увеличение выплат будет зависеть от стажа службы в рядах ВСУ.

Стоит четко понимать претензии и требование тех, на кого будет направлена эта реформа. Сам проект может заработать уже к середине 2018 года.

"Мы выйдем на совместное решение. Нужно завершать эту работу", - резюмирует глава правительства. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", перерасчет пенсий военнослужащих будет проведен с 1 января 2018 года, даже если закон будет принят позже.

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