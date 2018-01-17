Кабмин увеличил ежемесячную помощь переселенцам

Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, указанным постановлением повышается размер денежной помощи лицам, которые получают пенсии, и семьям, в составе которых есть дети до 1 000 гривен в месяц.

Также для всех без исключения семей вынужденных переселенцев увеличивается предельный размер общей суммы денежной помощи до 3 000 гривен в месяц и до 5 000 гривен для многодетных семей.

По словам министра, сейчас готовится проект изменений в положение о порядке назначения субсидий, которым упрощается доступ внутренне перемещенных лиц до их получения.

Таким образом, субсидии будут назначаться на основании декларирования ими полного состава семьи, то есть, без необходимости регистрации и без договора аренды жилого помещения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины окончательно одобрил новые механизмы поддержки аграриев. Глава правительства осознает ту сложную ситуацию, которая сложилась в животноводстве, а потому ведомство уже разработало ряд программы, которые выведут эту отрасль из кризиса.