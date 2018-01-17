Кабмин увеличил ежемесячную помощь переселенцам

Кабинет министров сегодня на заседании, 17 января, принял постановление, которым повышается размер ежемесячной адресной помощи для переселенцев. Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, указанным постановлением повышается размер денежной помощи лицам, которые получают пенсии, и семьям, в составе которых есть дети до 1 000 гривен в месяц.
Также для всех без исключения семей вынужденных переселенцев увеличивается предельный размер общей суммы денежной помощи до 3 000 гривен в месяц и до 5 000 гривен для многодетных семей.
По словам министра, сейчас готовится проект изменений в положение о порядке назначения субсидий, которым упрощается доступ внутренне перемещенных лиц до их получения.
Таким образом, субсидии будут назначаться на основании декларирования ими полного состава семьи, то есть, без необходимости регистрации и без договора аренды жилого помещения.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины окончательно одобрил новые механизмы поддержки аграриев. Глава правительства осознает ту сложную ситуацию, которая сложилась в животноводстве, а потому ведомство уже разработало ряд программы, которые выведут эту отрасль из кризиса.