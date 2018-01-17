Доллар в обменниках набрал две копейки

Наличный евро незначительно понизился. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,72 гривен, а евро можно купить по 35,20 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,70-28,60, продажи 28,50 - 29,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,4890, продажи - 28,7222 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,80-34,93, продажи - 33,80-35,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 34,5439, продажи - 35,1967 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,980, продажи - 4,800-5,500 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,581, продажи - 5,079 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 16 января 2018 года, наличный доллар набрал две копейки. Наличный евро поднялся на 19 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,70 гривен, а евро можно было купить по 35,20 гривен.