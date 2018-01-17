Деньги Януковича уже перечислены в бюджет, - Луценко

По его словам, все денежные средства как в долларовом, так и в гривневом эквиваленте уже зачислены на счета госказначейства. Решение было опубликовано Краматорским судом, на основе решений еще 30 судебных национальных судебных инстанций. После вступления в силу работники Ощадбанка реализовали его.

Луценко поблагодарил всех фигурантов этого процесса за совестную работу. На счета госкахначейства уже поступила сумма 1 млрд 117 млн 273 тысячи 659 долларов 73 цента, гривневый эквивалент которых на дату зачисления составляет 29 млрд 665 млн 239 тысяч 64 гривны 45 копеек.

Сейчас остается неизвестной судьба 50 кг золота, которые также причастны к преступной схеме беглого президента. Луценко отказался давать любые комментарии по поводу золота, дабы не нарушать интересы следствия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", адвокат бывшего президент Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк подал ходатайство о предоставлении его подзащитному возможности присутствовать при допросе свидетелей.