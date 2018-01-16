Нацбанк на вторник вновь ослабил гривну

100 долл - 2856,7664 грн;

100 евро - 3507,2521 грн;

10 российских рублей - 5,0691 грн.

При этом регулятор установил на 16 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1230.063131;

Серебро - 15.912528;

Платина - 910.205385;

Палладий - 1008.481848.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 января, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2853,6637 грн;

100 евро - 3463,4916 грн;

10 российских рублей - 5,0416 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых.

Как сказано сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора, такое решение правление центробанка приняло в четверг, 14 декабря, и оно вступило в силу 15 декабря 2017 года.