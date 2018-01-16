Нацбанк на вторник вновь ослабил гривну

Национальный банк Украины установил на вторник, 16 января 2018 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2856,7664 грн;
100 евро - 3507,2521 грн;
10 российских рублей - 5,0691 грн.
При этом регулятор установил на 16 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1230.063131;
Серебро - 15.912528;
Платина - 910.205385;
Палладий - 1008.481848.
Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 января, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2853,6637 грн;
100 евро - 3463,4916 грн;
10 российских рублей - 5,0416 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых.
Как сказано сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора, такое решение правление центробанка приняло в четверг, 14 декабря, и оно вступило в силу 15 декабря 2017 года.