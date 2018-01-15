Правительство предлагает обязать субъектов хозяйствования установить платежные терминалы

На данный момент в Кабинете министров уже разработан проект постановления "Об утверждении требований к субъектам хозяйствования относительно приема электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)".

Как сказано в документе, размещенный на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины, субъекты хозяйствования, осуществляющие продажу товаров, реализация которых осуществляется дистанционным способом, обязаны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов за проданные ими товары с использованием электронных платежных средств с помощью платежных устройств и/или сервисов, - говорится в документе.

При этом такую норму в правительстве предлагают ввести до 1 июля 2018 года.

Вместе с тем для плательщиков единого налога второй и третьей групп с торговой площадью более 20 квадратных метров, которые осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах, имеющих статус города, такую норму предлагают ввести до 1 января 2019 года. Кроме того, для субъектов хозяйствования - плательщиков единого налога второй и третьей групп с торговой площадью до 20 квадратных метров, которые осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах, имеющих статус города, и те, которые осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах, не имеющих статуса города такую норму предлагают ввести с 1 июля 2019 года, а для плательщиков единого налога первой группы - до 1 января 2020 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов рассматривает возможность введения в Украине цифровых регистраторов расчетных операций.