Порошенко до конца месяца встретится с Лагард

Встреча должна состоятся в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, который состоится 23-26 января. Как сообщает источник в банковских кругах, в МВФ надеялись, что до этой встречи в Украине будет назначен новый глава правления Национального банка.

Источник также напомнил, что последний глава Нацбанка Валерия Гонтарева еще 10 апреля объявила о своей отставке с поста главы НБУ и подала президенту Петру Порошенко соответствующее заявление.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный валютный фонд официально сообщил власти Украины о том, что принятие президентского законопроекта об антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

Соответствующее письмо было адресовано главе администрации президента Украины Игорю Райнину. Его копии направлены также премьеру, спикеру, нескольким министрам и представителям правительства, а также другим должностным лицам.