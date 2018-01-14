09:23 14.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100184077:roman

Установлен официальный курс гривны

Национальный банк Украины установил курс обмена гривны на уровне 28,44 за единицу американской валюты. Об этом передает Курс Денег.

Установлен официальный курс гривны

Сегодня, 14 января украинцы смогут обменять иностранную валюту по следующим курсам:

- 28,445711 гривен за доллар;

- 34,183211 гривен за евро;

- 0,499090 гривен за российский рубль;

- 38,375763 гривен за фунт стерлинг

Национальный банк Украины связывает рост иностранных валют на внутреннем рынке из-за увеличения спроса со стороны стран-импортеров.

В НБУ запланировали запустить гривну на внутренние рынки после продажи 53 млрд долларов, что поможет понизить курс до 26 гривен. На сегодняшний день в международных валютных резервах Украина имеет около 19 млрд долларов, которые могут и, скорее всего, будут использованы для сдерживания роста курса доллара. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера, 13 января российский рубль набрал 10 копеек в цене, фунт стерлингов остается стабильным, курс евро и доллара остается неизменным,

Поделиться
Читайте также:
 
В Австрии люди протестуют против правительства Курца Бывший наставник "Шахтера" отправился в Молдову В Ираке прогремел взрыв КНДР готово договариваться с Сеулом для участия в Олимпиаде
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив