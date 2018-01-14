Установлен официальный курс гривны

Сегодня, 14 января украинцы смогут обменять иностранную валюту по следующим курсам:

- 28,445711 гривен за доллар;

- 34,183211 гривен за евро;

- 0,499090 гривен за российский рубль;

- 38,375763 гривен за фунт стерлинг

Национальный банк Украины связывает рост иностранных валют на внутреннем рынке из-за увеличения спроса со стороны стран-импортеров.

В НБУ запланировали запустить гривну на внутренние рынки после продажи 53 млрд долларов, что поможет понизить курс до 26 гривен. На сегодняшний день в международных валютных резервах Украина имеет около 19 млрд долларов, которые могут и, скорее всего, будут использованы для сдерживания роста курса доллара.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера, 13 января российский рубль набрал 10 копеек в цене, фунт стерлингов остается стабильным, курс евро и доллара остается неизменным,