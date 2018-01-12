После праздников в Украине резко подскочили цены на бензин

В период с 10 по 11 января текущего года стоимость топлива увеличилась на 0,2-1 гривен за литр. Как сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов, сегодня в ровенской сети "ОЛАС" бензины и дизтопливо подорожали на гривну за литр и теперь А-92 продается по 27,95 гривен, А-95 - 29,20 гривен, А-95 Премиум - 30,20 гривен, а дизельное топливо - 25,70 гривен, ДТ Премиум - 26,50 гривен.

Также в сети BVS бензины А-95 и ДТ подорожали на 30 копеек за литр до: А-95 - 27,88 гривен, А-95 Премиум - 28,48 гривен, ДТ - 26,39 гривен, ДТ Премиум - 27,39 гривен.

На 50 копеек за литр выросли цены на топливо в днепровской сети Neftek. Тут сегодня А-95 продается по 29,99 гривен, А-95 Премиум - 30,99 гривен, ДТ - 27,49 гривен и ДТ Премиум - 28,49 гривен.

На харьковских АЗС "Укргазвыдобування" и столичных станциях KLO дизельное топливо подорожало на 20 копее за литр до 24,90 гривен и 27,59 гривен соответственно.

Таким образом, средние цены на бензины и ДТ на украинских АЗС сегодня составляет: А-92 - 27,73 гривен за литр, А-95 - 28,53 гривен за литр, А-95 Премиум - 29,84 гривен за литр, ДТ - 26,29 гривен за литр, и ДТ Премиум - 28,79 гривен за литр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром упали в цене до 69,09 доллара за баррель.