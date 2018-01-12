Гройсман считает проблему коррупции в Украине преувеличенной

По его мнению, многие враги Украины заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда говорят о проблеме коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция широко распространена.

Такое мнение в пятницу утром, 12 января, в интервью грузинскому Forbes высказал глава украинского правительства. При этом Грйосман заверил, что враги делают это повсюду, в том числе за рубежом.

Он также отметил, что распространение информации о коррупции направлено на то, чтобы "Украина и с ее населением в 40 миллионов человек выглядели очень плохо". Вместе с тем премьер отметил, что коррупция остается распространенной в правоохранительных органах, госучреждениях, судах и органах, которые выдают разрешения и лицензии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2017 года президент США Дональд Трамп призвал Петра Порошенко продолжить борьбу с коррупцией в Украине. Кроме того, зарубежные партнеры называют именно коррупцию одной из главных проблем Украины.