Эстония закупила девять беспилотников для охраны границы с Россией

Об этом сообщает Armiya.az.

Как отмечается, соответствующую сумму на покупку аппаратов выделил Евросоюз. Кроме того, по меньшей мере, еще 55,55 тысяч евро поступили от МВД Эстонии.

Согласно словам вице-канцлера министерства внутренних дел Райво Кюйта, приобретение девяти беспилотников типа ELIX-XL у эстонского производителя является частью общего проекта обустройства восточной границы. В данный момент все большая роль отводится использованию техники и технологий.

"Применение беспилотников создает дополнительные возможности для предотвращения и раскрытия пограничных инцидентов", — отметил Кюйт.

Стоит добавить, что время полета ELIX-XL составляет приблизительо до одного часа, радиус полета – до 5 км. Ранее власти Эстонии заявляли, что строительство эстонско-российской границы будет в целом завершено к февралю 2018 года, когда будет отмечаться 100-летие Эстонской республики.

К слову, оснащение средствами технической и электронной охраны эстонско-российской границы планируется завершить в 2019 году. Правительство Эстонии инвестирует в ее строительство 74 млн евро.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в израильском военном комитете заявили, что сбили сирийский разведывательный беспилотник российского производства.