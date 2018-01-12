Эстония закупила девять беспилотников для охраны границы с Россией

Департамент полиции и погранохраны Эстонии закупил на 444,45 тысяч евро девять беспилотных летательных аппаратов для охраны границы с Российской Федерацией.
Об этом сообщает Armiya.az.
Как отмечается, соответствующую сумму на покупку аппаратов выделил Евросоюз. Кроме того, по меньшей мере, еще 55,55 тысяч евро поступили от МВД Эстонии.
Согласно словам вице-канцлера министерства внутренних дел Райво Кюйта, приобретение девяти беспилотников типа ELIX-XL у эстонского производителя является частью общего проекта обустройства восточной границы. В данный момент все большая роль отводится использованию техники и технологий.
"Применение беспилотников создает дополнительные возможности для предотвращения и раскрытия пограничных инцидентов", — отметил Кюйт.
Стоит добавить, что время полета ELIX-XL составляет приблизительо до одного часа, радиус полета – до 5 км. Ранее власти Эстонии заявляли, что строительство эстонско-российской границы будет в целом завершено к февралю 2018 года, когда будет отмечаться 100-летие Эстонской республики.
К слову, оснащение средствами технической и электронной охраны эстонско-российской границы планируется завершить в 2019 году. Правительство Эстонии инвестирует в ее строительство 74 млн евро.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в израильском военном комитете заявили, что сбили сирийский разведывательный беспилотник российского производства.