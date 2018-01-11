15:36 11.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100183915:labazovych

Стало известно, на сколько подорожают сигареты в Украине в 2018 году

С первого января 2018 года пачка табачных изделий подорожает в среднем на 7 гривен. Таким образом, акцизный налог на сигареты станет основной статьей дополнительного дохода в бюджете текущего года. 

Стало известно, на сколько подорожают сигареты в Украине в 2018 году

Об этом сообщила начальник управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Главного управления ГФС в Черновицкой области Наталья Донец.

Согласно ее словам, цены на сигареты после повышения акцизов вырастут на 7 гривен за пачку. Однак, это не произойдет одномоментно.

"Учитывая повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, в среднем, пачка сигарет, произведенных после 1 января 2018 года, подорожает примерно на 7 гривен" ,– заявила она.

Такое повышение состоится из-за изменений в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают, в том числе, постепенное до 2025 года повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", большую контрабандную партию сигарет недавно обнаружили польские пограничними. Стоимость сигарет, согласно информации польской стороны, составляет больше 230 тысяч злотых.

Поделиться
Читайте также:
 
УЕФА назвал символическую сборную 2017 года Американский хакер 13 лет следил за людьми через компьютеры Суд над Саакашвили перенесли на 19 января Впервые за много лет поднялись мировые цены на продовольствие
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив