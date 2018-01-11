Стало известно, на сколько подорожают сигареты в Украине в 2018 году

Об этом сообщила начальник управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Главного управления ГФС в Черновицкой области Наталья Донец.

Согласно ее словам, цены на сигареты после повышения акцизов вырастут на 7 гривен за пачку. Однак, это не произойдет одномоментно.

"Учитывая повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, в среднем, пачка сигарет, произведенных после 1 января 2018 года, подорожает примерно на 7 гривен" ,– заявила она.

Такое повышение состоится из-за изменений в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают, в том числе, постепенное до 2025 года повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", большую контрабандную партию сигарет недавно обнаружили польские пограничними. Стоимость сигарет, согласно информации польской стороны, составляет больше 230 тысяч злотых.