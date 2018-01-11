Омелян заверил, что на ремонт дорог в 2018 году потратят 32 миллиарда гривен

А если участь дополнительное финансирование, то на дороги будет потрачено 45-47 миллиардов гривен. Об этом в среду вечером, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он также отметил, что это огромный шаг вперед для страны, однако этого не достаточно для того, чтобы быстро ремонтировать дороги.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко на днях заявил, что в этом году на строительство дорог Украина заложила 40 миллиардов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, президент похвалил правительство и "Укравтодор" за ремонт и открытие трех тысячкилометров дорог. Главной задачей на этот год в дорожном строительстве является реализация проекта трассы Одесса-Рени, которая должна быть закончена к концу 2018 года, - заявил глава государства.