19:52 11.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк может выпустить украинскую криптовалюту

Национальный банк Украины рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

Нацбанк может выпустить украинскую криптовалюту

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны Украины по итогам заседания Национального координационного центра кибербезопасности.

Сообщается, что финансовым и силовым ведомствам поручили создать рабочую группу для наработки нормативно-правовых предложений по урегулированию данного вопроса. Кроме того, в данный момент даже определения регулятора и порядка функционирования рынка криптовалют.

Также планируется провести мониторинг транзакций с использованием криптовалют и идентификации субъектов операций. Вместе с тем поручено разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж с обязательством сохранять данные о транзакциях и раскрывать информацию о клиенте по мотивированному запросу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины разрешил размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте.

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