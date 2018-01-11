Наличный доллар в четверг набрал 18 копеек

Наличный евро повысился на 30 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,59 гривен, а евро можно купить по 34,23 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,60-28,45, продажи 28,40 - 28,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,2593, продажи - 28,5898 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,60-34,00, продажи - 33,80-34,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 33,6366, продажи - 34,2354 гривен за евро. Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,900, продажи - 4,800-5,400 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,400, продажи - 4,972 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 10 января 2018 года, наличный доллар набрал четыре копейки. Наличный евро потерял 12 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,41 гривен, а евро можно было купить по 33,93 гривен.