ПриватБанк возглавит чешский банкир Петр Крумханзль

Сегодня же Набсовет подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение. Как сообщает пресс-служба "ПриватБанка", цитируя словам председателя Наблюдательного совета Энгин Акчакоча, в процессе оценки кандидатов на эту должности, прежде всего руководствовались такими критериями, как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках Европейского союза, ориентированность на результат, основательный опыт с операционным управлением и внедрение инструментов контроля.

По данным пресс-службы, Крумханзл родился в Чехии в 1966 году и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году.

С 2004 по 2008 работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором, а с 2008 по 2011 работал в Украине в "Райффайзен Банке Аваль" операционным директором.

С 2011 по 2013 работал в компании Interim Management & Consulting, с 2013 по 2016 главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.

Последнее место работы - главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (май 2016 по настоящее время).

Крумханзль владеет английским, немецким, русским, чешским и японским языками.

Также он увлекается айкидо.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в настоящее время в ПриватБанке исполняющим обязанности председателя правления является Галина Пахачук, после того как в июле 2017 года уволился Александр Шлапак.