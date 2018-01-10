Польша вдвое нарастила экспорт газа в Украину

Примечательно, что всего за 17 месяцев – с августа 2016 года по декабрь 2017 года – польская нефтегазовая компания поставила на украинский рынок более 1 млрд кубометров природного газа. В 2017 году поставки газа в Украину увеличились вдвое, достигнув более 700 млн кубометров.

Вице-президент PGNiG Мачей Вожняк заявил, что "эти результаты очень радуют".

Также он добавил, что их поставки надежны и безопасны, что имеет большое значение для Украины.

Портфель газа в Польском предложении хорошо диверсифицирован. Он происходит от внутреннего производства страны и от различных направлений импорта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", повышение цен н природный газ в Украине является позитивным фактором для экономики. Такие данные распространил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман – в ходе круглого стола.