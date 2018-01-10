21:15 10.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк в прошлом году 152 раза сотрудничал с правоохранительными органами

В 2017 году Национальный банк Украины 152 раза предоставлял правоохранительным органам доступ к документам, которые являются банковской тайной.

Нацбанк в прошлом году 152 раза сотрудничал с правоохранительными органами

Только в декабре такой доступ в рамках расследований правонарушений в банковской сфере предоставлялся 22 раза. Об этом в среду, 10 января, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Согласно сообщению, в частности, Генеральная прокуратура запрашивала документы семь раз, Национальная полиция и Национальное антикоррупционное бюро - по шесть раз, Служба безопасности Украины – два раза, а Государственная фискальная служба обращалась один раз.

Напомним, в марте 2015 года парламент Украины утвердил Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц", которым введена уголовная ответственность руководителей и собственников банка за действия, которые привели к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.

Как сообщал УРА-Информ, министр финансов Александр Данилюк обвиняет ГПУ в давлении на должностных лиц Министерства финансов, Национального банка Украины и "ПриватБанка".

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