Нацбанк в прошлом году 152 раза сотрудничал с правоохранительными органами

Только в декабре такой доступ в рамках расследований правонарушений в банковской сфере предоставлялся 22 раза. Об этом в среду, 10 января, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Согласно сообщению, в частности, Генеральная прокуратура запрашивала документы семь раз, Национальная полиция и Национальное антикоррупционное бюро - по шесть раз, Служба безопасности Украины – два раза, а Государственная фискальная служба обращалась один раз.

Напомним, в марте 2015 года парламент Украины утвердил Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц", которым введена уголовная ответственность руководителей и собственников банка за действия, которые привели к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.

Как сообщал УРА-Информ, министр финансов Александр Данилюк обвиняет ГПУ в давлении на должностных лиц Министерства финансов, Национального банка Украины и "ПриватБанка".