В Украине отремонтировано две тысячи километров дорог с начала года, - Гройсман

В Украине с начала 2017 г. было отремонтировано две тысячи километров автотрасс, что вдвое превышает данные за 2016 г. такие данные распространил премьер страны Владимир Гройсман – отметили в пресс-службе Кабмина.

Согласно словам Гройсмана, с начала 2017 г. в стране было реконструировано либо сооружено более двух тысяч километров автотрасс, что в два раза превышает данные 2016 г. Премьер также подчеркнул, что вскоре объемы таких работ будут только расти. По всей стране сумели организовать серьезный ремонт дорог - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, на ремонт дорог планировали направить 16 миллиардов гривен.