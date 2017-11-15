17:35 15.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине отремонтировано две тысячи километров дорог с начала года, - Гройсман

Владимир Гройсман пообещал, что объемы автодорожных работ в Украине будут все время увеличиваться.

В Украине отремонтировано две тысячи километров дорог с начала года, - Гройсман

В Украине с начала 2017 г. было отремонтировано две тысячи километров автотрасс, что вдвое превышает данные за 2016 г. такие данные распространил премьер страны Владимир Гройсман – отметили в пресс-службе Кабмина.

Согласно словам Гройсмана, с начала 2017 г. в стране было реконструировано либо сооружено более двух тысяч километров автотрасс, что в два раза превышает данные 2016 г. Премьер также подчеркнул, что вскоре объемы таких работ будут только расти. По всей стране сумели организовать серьезный ремонт дорог - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, на ремонт дорог планировали направить 16 миллиардов гривен.


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