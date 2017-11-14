19:51 14.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рада хочет повысить акцизы на сигареты

Украинский парламент намерен повысить ставку экологического налога - на 11,2%.

Рада хочет повысить акцизы на сигареты

Также планируется повысить ставку рентной платы за использование воды и рентной платы за использование лесных ресурсов - на 16,8%. Будет повышено также налогообложение сигарет. Такой законопроект в первом чтении поддержали 260 депутатов.

В пояснительной записке сказано, что общий ресурс от внедрения данных инициатив по расчетам украинского Минфина составит 716,3 миллиона гривен. Также доработанным проектом предполагается до 2025 г. повышение ставок акцизного налога на табачные изделия. А также повышение минимального акцизного налогового обязательства по уплате с табачных изделий акцизного налога.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине вырос экспорт табачных изделий.


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