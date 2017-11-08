18:40 08.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Турчинов рассказал о планах по наращиванию производства беспилотников

СНБО на данный момент ставит перед украинским ОПК такую задачу - наращивать мощность беспилотных летательных аппаратов.

Турчинов рассказал о планах по наращиванию производства беспилотников

Так, Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов недавно поведал о планах оборонно-промышленного комплекса нашей страны по поводу наращивания производства беспилотников. Такие данные распространила пресс-служба СНБО.

Турчинов подчеркнул, что СНБО перед украинским ОПК ставит задание - наращивать мощность беспилотных комплексов. К примеру - Турчинов также добавил, что когда наша страна начинала борьбу против российской агрессии в 2014 г. – то  на фронте не было вообще беспилотных аппаратов.

Как сообщал УРА-Информ, в начале октября 2017 г. над некоторыми украинскими военными объектами заметили полеты беспилотников.


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