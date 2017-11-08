Турчинов рассказал о планах по наращиванию производства беспилотников

Так, Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов недавно поведал о планах оборонно-промышленного комплекса нашей страны по поводу наращивания производства беспилотников. Такие данные распространила пресс-служба СНБО.

Турчинов подчеркнул, что СНБО перед украинским ОПК ставит задание - наращивать мощность беспилотных комплексов. К примеру - Турчинов также добавил, что когда наша страна начинала борьбу против российской агрессии в 2014 г. – то на фронте не было вообще беспилотных аппаратов.

Как сообщал УРА-Информ, в начале октября 2017 г. над некоторыми украинскими военными объектами заметили полеты беспилотников.