За последние три года В Украине продано около 50 госпредприятий

Всего запланировано приватизировать 270 таких предприятий. Это предприятия двух категорий - большой и малой приватизации.

Об этом в понедельник вечером, 6 ноября, в эфире одного з украинских телеканалов рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Он также напомнил, что вынесенный на утверждение парламента новый законопроект о приватизации вводит прозрачную, конкурентную и всем понятную процедуру продажи государственного имущества. По словам замминистра, особое внимание авторы документа уделили процедуре приватизации крупных объектов.

Так, в новом законе четко прописаны сроки окончания подготовки объектов до торгов, а также устанавливаются 11 месяцев для объектов большой приватизации и пять месяцев для малой.

В свою очередь исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, заявил, что оценочная компания заканчивает свою работу по Одесскому припортовому заводу и окончательную цифру его стоимости назовет к концу месяца. Вместе с тем глава Фонда напомнил, что завод сейчас проходит предприватизационную подготовку и государство рассчитывает продать его весной 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украине нужно в этом году изменить законодательство, чтобы приватизация стала конкурентной.