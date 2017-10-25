НАПК проверит задекларированный выигрыш Ляшко

В случае выявления нарушений НАПК примет меры в соответствии с действующим законодательством. Об этом в среду, 25 октября, заявила пресс-службы НАПК.

В ведомстве, в частности, отметили, что учитывая общественный резонанс к Ляшко и его декларации, Национальное агентство осуществит соответствующую проверку предоставленного субъектом декларирования сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Вместе с тем, представительство Украинской национальной лотереи заявляет, что суммы выигрышей и данные победителей это конфиденциальная информация. Поэтому, по их словам, они не могут ничего сказать о выигрыше депутата.

Как заявили в пресс-службе лотереи, на адрес предприятия поступили запросы для подтверждения или опровержения этой информации. Однако, в соответствии с действующим законодательством обнародовать данные без согласия игроков они не могу, но что касается сумм выплаченных выигрышей, начисленных и удержанных налогов с выплаченных призов в лотерею, там посоветовали обратиться в органы Государственной фискальной службы и Министерство финансов Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в этом году трижды выигрывал в лотерею крупные суммы. Всего глава парламентской фракции выиграл 571 тысячу гривен. Об этом он указал в своей декларации, опубликованной на сайте Национального антикоррупционного бюро.