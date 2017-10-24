10:58 24.10.2017 | Экономика | Новости
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США продадут Чехии 12 вертолетов на 575 млн долларов

Государственный департамент Соединенных Штатов намерен продать правительству Чехии 12 универсальных вертолетов UH-1Y Venom и запчастей к ним на сумму в 575 млн. долларов.

США продадут Чехии 12 вертолетов на 575 млн долларов

Об этом сообщает сайт Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

Отметим, что Чехия планирует использовать эти вертолеты для модернизации вооруженных сил. В частности, чтобы укрепить оборону и иметь возможность сдерживать угрозы.

"Эта продажа будет способствовать выполнению Чехией задачи по усовершенствованию своих военных средств и повешению их операционной совместимости с США и другими союзниками НАТО", - говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится о том, что Госдепартамент уже выдал разрешение на поставку вертолетов. Конгресс будет в течение 30 дней изучать контракт.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в центральной части Кении в озеро Накуру упал вертолет, на борту которого находилось пять человек, включая членов команды. По некоторым данным, пассажирами были журналисты, которые отправлялись на мероприятие. Их имена не сообщаются.


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