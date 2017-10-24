НБУ поведал о новых деталях реструктуризации

Согласно информации службы, сейчас перед банками будет поставлена задача придерживаться определенных требований. Первое - это запрет на нарушение банком требований главы второй раздела II настоящей Инструкции или невыполнение программы капитализации в определенные в ней сроки.

Второе, деятельность банка должна соответствовать периоду не менее трех лет. Третье, на банковском учреждении не должно "висеть" никаких ограничений или санкций по возможности проведения операций.

В ведомстве уверены, что подобные действия будут способствовать выплате долгов юридическими лицами и возвращению к хозяйственной деятельности.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Национальный банк Украины отменил требование к банкам о предоставлении скан-копий документов, на основании которых они осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов, связанных покупкой и перечислением валюты за границу.