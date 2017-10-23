12:43 23.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Киев почти полностью готов к отопительному сезону

По состоянию на утро понедельника, 23 октября, Киев на 80 процентов готов к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

Киев почти полностью готов к отопительному сезону

По его словам, только треть жилых домов в украинской столице подключена к отопительной системе, около 60 процентов социальных учреждений уже начали получать тепло, еще 30 процентов подключат в конце октября.

Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что до конца текущего месяца в столице все жилищные высотки будут получать тепло.

В свою очередь, остается непростая ситуация с семьями, которые получают субсидии, так как им необходимо будет оформить документы до конца 2017 года, иначе им придется остаться без тепла.

Однако премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сезон 2017 года уже переназначены для 6,53 млн украинских семей.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Кличко пообещал, что с понедельника в Киеве включат отопление в части жилых домов. 


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