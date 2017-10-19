Украина нарастила экспорт с Южной Кореей

По его словам, только за январь-сентябрь месяц 2017 года удалось увеличить показатель экспорта с столь развитую страну на 20 процентов, что на несколько порядком выше, чем это было в 2016 году.

Заяц прогнозирует стабильное сохранение уровня товарооборота на точке в 21-22 процента до конца года, что привнесет дополнительно в украинский бюджет до 815 млн долларов.

В сравнении товарооборот Украины и Финляндии вырос всего на 13 процентов и составил 174 млн долларов.

Госсекретарь уверен, что подобные перспективы развития для украинского государства всегда актуальны, а инвестиционная привлекательность нашей страны, таким образом автоматически растет на международной арене.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно состоялась встреча украино-канадской делегации, где обсуждался вопрос о возможном увеличении товарооборота межу странами на 2018 год.