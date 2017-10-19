Три четверти украинского экспорта проходит по косвенным контрактам

Отмечается, что 60 процентов экспортных операций крупных плательщиков, налоги которых администрируются в Офисе, также проходят по косвенным контрактам.

По информации ведомства, главная проблема - обмен налоговой информацией. На сегодня Украина подписала Конвенции об избежании двойного налогообложения с 74 странами мира и ежегодно получает информацию в среднем от 30 стран.

Но темпы оставляют желать лучшего, часто информация приходит только через восемь месяцев после направления запроса, поэтому очень важно пересмотреть и внести изменения в действующие соглашения и привести их в соответствие с Модельной Конвенцией ОЭСР.

Кроме того, ведомство инициирует обновление списка стран с льготным налогообложением, попасть в который - это определенный риск для имиджа страны.

Отметим, понятие "косвенный контракт" означает внешнеэкономический договор купли-продажи, стороной которого является посредник, то есть не производитель товара.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ" , Министерство финансов определило четыре приоритетных направления реформирования Государственной фискальной службы Украины. Таким стал результат очередного заседания Комитета управления проектом по комплексной реформе Государственной фискальной службы в составе министра финансов Александра Данилюка, и.о. главы службы Мирослава Продана и госсекретаря Минфина Евгения Капинуса.