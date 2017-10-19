15:22 19.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На сельскую медицину направят четыре миллиарда гривен, - Порошенко

Петр Порошенко уже прокомментировал голосование относительно качества медицинского обслуживания в сельской местности.

На сельскую медицину направят четыре миллиарда гривен, - Порошенко

Так, в Украине на обновление медицины в сельской местности будет направлено четыре миллиарда гривен. Про это речь идет в сообщении главы украинского государства Петра Порошенко - в социальной сети Facebook.

К примеру - Порошенко приветствовал принятие в первом чтении законопроекта про повышение доступности медицинского обслуживания в селах. Данный закон сейчас имеет финансовый ресурс. Украинский же Госбюджет на 2017 г. предусматривает выделение четырех миллиардов гривен на обновление медицины в селе.

Как сообщал УРА-Информ, парламент 19 октября принял за основу реформу медицины в сельской местности.


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