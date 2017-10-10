В Украине сократилось поголовье свиней

Эти данные - без учета оккупированной территории Крыма и зоны проведения АТО – состоянием на первое октября 2017 г. Поголовье составило 6,7 миллиона голов – то есть на 9,3% либо же на 692 тысяч голов меньше, чем было на аналогичную дату 2016 г. Эта информация – от Госкомстата.

Согласно данным - поголовье крупного рогатого скота снизилось в указанный период на 0,5% - то есть до 4,1 миллиона голов. Известно, что сократилось поголовье коров - на 2,9% - до 2,1 млн голов, а также овец и коз - возросло на 0,4% - то есть до 1,5 миллиона голов.

Как сообщал УРА-Информ, в двух украинских областях замечены новые вспышки АЧС.