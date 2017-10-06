Двусторонняя торговля между Украиной и Молдовой выросла на 30%, - Гройсман

Такие данные распространил украинский премьер Владимир Гройсман – в рамках своего выступления на бизнес-форуме "Moldova Business Week 2017". Согласно его словам – в течение последних месяцев фиксируют рост двусторонней торговли – примерно на 30%.

Это значит, что на уровне правительства сняты препятствия для того, чтобы бизнес взаимодействовал, сотрудничал – также подчеркнул Гройсман. Также известно, двусторонние отношения государств находятся в отличном состоянии – на уровне правительств, народа и бизнеса – отметил премьер.

Как сообщал УРА-Информ, ранее план сотрудничества одобрили Украина и Литва.