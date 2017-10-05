В Пенсионном фонде заверили, что перерасчет произведут в ближайшие дни

Уже разработано и протестировано соответствующее программное обеспечение. С его помощью автоматически будет осуществлен перерасчет для девяти миллионов пенсионеров.

Об этом в четверг, 5 октября, во время селекторного совещания по вопросам внедрения пенсионной реформы сообщил глава Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный. По его словам пенсионеры, которые будут получать пенсии в октябре, получат пенсию предыдущих размеров, а также доплату, согласно перерасчету.

Вместе с тем пенсионеры, которые уже получил пенсии, получат только доплату, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Грйосман заверил, что президент Украины Петр Порошенко до понедельник подпишет закон о пенсионной реформе. Сейчас закон находится в Верховной Раде Украины, однако вскоре он будет подан на подпись глава парламента Андрею Парубию, а затем отправится к президенту, - поляснмл глава правительства.