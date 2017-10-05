17:22 05.10.2017 | Экономика | Новости
100175542:mysnichenko

Украина получит 400 миллионов евро для развития бизнеса

Средства предоставят Украине на срок в пять лет.

Украина получит 400 миллионов евро для развития бизнеса

Также будет возможность пролонгации. Европейский инвестиционный банк уже выделил Украине кредит - 400 миллионов евро – специально для развития малого и среднего бизнеса. Эти данные распространила пресс-служба украинского Минфина.

Соглашения уже были подписаны представителями евробанка и украинских «Мегабанка» и «Укргазбанка». Данные кредитные средства направят на финансирование инвестиций малого бизнеса - в оборотном капитале. Кредит будет выдан на пять лет и будет возможность дальнейшей пролонгации.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине на теплые кредиты было выделено 730 миллионов гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив