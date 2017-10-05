Украина получит 400 миллионов евро для развития бизнеса

Также будет возможность пролонгации. Европейский инвестиционный банк уже выделил Украине кредит - 400 миллионов евро – специально для развития малого и среднего бизнеса. Эти данные распространила пресс-служба украинского Минфина.

Соглашения уже были подписаны представителями евробанка и украинских «Мегабанка» и «Укргазбанка». Данные кредитные средства направят на финансирование инвестиций малого бизнеса - в оборотном капитале. Кредит будет выдан на пять лет и будет возможность дальнейшей пролонгации.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине на теплые кредиты было выделено 730 миллионов гривен.