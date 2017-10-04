Цена на газ изменена не будет, - Гройсман

Так, украинский премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что цена на природный газ остается неизменной. Об этом четвертого октября 2017 г. в ходе заседания украинского правительства Гройсман.

Он подчеркнул также, что вопрос качественной подачи тепла – это ответственность местных властей. Если температура в течение трех суток будет меньше плюс восьми – будет начат сезон отопления. Правительство уже создало запас газа, и цена на него будет неизменна.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман анонсировал рост ВВП Украины.