14:24 04.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена на газ изменена не будет, - Гройсман

Также Гройсман добавил, что если температура продержится в течение трех суток меньше восьми градусов - в Украине стартует отопительный сезон.

Цена на газ изменена не будет, - Гройсман

Так, украинский премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что цена на природный газ остается неизменной. Об этом четвертого октября 2017 г. в ходе заседания украинского правительства Гройсман.

Он подчеркнул также, что вопрос качественной подачи тепла – это ответственность местных властей. Если температура в течение трех суток будет меньше плюс восьми – будет начат сезон отопления. Правительство уже создало запас газа, и цена на него будет неизменна.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман анонсировал рост ВВП Украины.


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