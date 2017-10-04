16:16 04.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Следует модернизировать госшахты, - Гройсман

Премьер нашей страны потребовал завершить разработку схемы развития угледобывающей отрасли.

Следует модернизировать госшахты, - Гройсман

По словам премьера страны Владимира Гройсмана – сейчас нужно модернизировать государственные шахты, а также от Министерства энергетики требуется завершить формирование схемы развития угледобывающей отрасли. Гройсман заявил про это на заседании правительства.

По его словам – сейчас шахтам нужна модернизация. Следует вкладывать в модернизацию средства, а также в безопасность, в условия труда шахтеров. Этот вопрос будет в приоритете у Минэнергоугля.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман также распорядился готовить к зимнему периоду технику коммунальщиков.


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