Следует модернизировать госшахты, - Гройсман

По словам премьера страны Владимира Гройсмана – сейчас нужно модернизировать государственные шахты, а также от Министерства энергетики требуется завершить формирование схемы развития угледобывающей отрасли. Гройсман заявил про это на заседании правительства.

По его словам – сейчас шахтам нужна модернизация. Следует вкладывать в модернизацию средства, а также в безопасность, в условия труда шахтеров. Этот вопрос будет в приоритете у Минэнергоугля.

Как сообщал УРА-Информ, Гройсман также распорядился готовить к зимнему периоду технику коммунальщиков.