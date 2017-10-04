Минфин пообещал вовремя перечислить пенсии

Об этом в среду, 4 октября, перед заседанием правительства заявил журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк. По его словам, пенсионная реформа была принята вчера и сейчас все усилия направляем на то, чтобы в октябре сделать перерасчет. Нужно, что бы все вовремя получили пенсии, - заявил глава финансового ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 октября Верховная Рада приняла проект пенсионной реформы, поддержав законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий.

За законопроект №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" вор втором чтении проголосовали 288 народных депутатов. Таким образом, правительство теперь может повысит пенсии с 1 октября этого года на сумму от 200 до 1000 гривен для девяти миллионам украинцев из 12 миллионов.