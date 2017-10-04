09:42 04.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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General Electriс ворвется на украинские железнодорожные рынки

Президент Украины Петр Порошенко встретился с исполнительным директором американской компании General Electric Transportation Джейми Миллером.

General Electriс ворвется на украинские железнодорожные рынки

Об этом передает пресс-служба АП.

Согласно информации служба, Порошенко и Миллер обсудили основные векторы для инвестирования иностранной компании. В частности, украинский гарант предложил Миллеру перспективы вложения средст в модернизацию железнодорожных локомотивов "Укразализныци".

Миллер пообещал, что будет способствовать усилению транспортного, транзитного и экспортного потенциала Украины. Президент уверен в том, что выход на украинские рынки американских компаний станет очередным укреплением украино-американского экономического партнерства.

Ранее глава МИУ Владимир Омелян поведал о проведенных переговорах с немецкими чиновниками о предоставлении Украине списанных немецких электричек, причем совершенно бесплатно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  США и Украина договорились наладить сотрудничество и партнерство в сфере кибербезопасности.


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